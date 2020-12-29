تعليم الغرب :يناقش بطاقات التعلم الذاتي في مبحث الرياضيات للصف الأول

غزة-الرأي

عقدت مديرية تعليم غرب غزة اجتماعا لجنة مبحث الرياضيات لمناقشة بطاقات التعلم الذاتي للصف الأول الأساسي، بحضور أ. مها حلس مدير الدائرة الادارية، أ.حنان أبو سكران مشرف المرحلة في المديرية، أ.إياد حماد وأ.إبراهيم أبو العمرين اضافةً الى عدد من المعلمات المتميزات من المرحلة الأساسية الدنيا.

ومن الجدير ذكره أن وزارة التربية والتعليم العالي نشرت مجموعة بطاقات التعلم الذاتي التي تقوم بشرح دروس المنهاج للطلبة من الصف الأول وحتى الرابع كي يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من متابعة التعلم الذاتي في البيت.

حيث عملت الوزارة على إعداد وإنتاج مجموعة من مصادر التعلم الذاتي لتكون داعمة لتعلم الطلبة وملائمة لجميع سناريوهات التعلم المختلفة، التعلم المدمج والتعلم عن بعد.

وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى تشمل المراحل الأساسية من الصف الأول حتى الرابع حيث تكون مباحث اللغة العربية والرياضيات للصف الأول والتاني, في حين تكون اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم للصفين الثالث والرابع.

ونوهت الوزارة إلى أن البطاقات تم بنائها على أساس المهارات في المناهج وتتيح للطالب التعامل معها بشكل ذاتي وبمساندة من ولي الأمر وتحتوي على شرح وافي للمهارات وأمثلة وروابط لفيديوهات وأنشطة يقوم الطالب بحلها وإرشادات لولي الأمر.

