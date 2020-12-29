معلمة بخانيونس تبدع في توظف التقنيات الحديثة في التعليم عن بُعد لمادة العلوم

غزة-الرأي

يعتبر مجال التعليم من ضمن المجالات التي يجب أن يسعى فيها المعلم إلى التميز والابداع وحتى يكون كذلك في عمله بعيداً عن أشكال التقليد والجمود عليه أن يخلص في عمله ويسعى للبحث عن الجديد .

رحاب أبو جويعد معلمة العلوم في مدرسة مسقط الأساسية أ. للبنات في القرارة واحدة من المعلمات المبدعات في مدارسنا والتي أظهرت براعة في مجال التعلم عن بعد والتواصل مع الطالبات في هذه الظروف الاستثنائية التي ألقت بظلالها على واقع التعليم وما ترتب عليها من اغلاق للمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة

فقد استطاعت بمجهوداتها الشخصية رغم التحديات التي تواجهها كأم ومربية أن تبدع في هذا المجال وتحقق نجاح في التقنيات التي استخدمتها في التعليم الالكتروني .

وعن تجربتها تقول :بداية تم تفعيل الصفوف الافتراضية بطرق غير تقليدية في توصيل المعلومة للطالبات معتمدة على تقنية الألعاب الالكترونية world wall إضافة إلى استخدام موقع الإلكتروني لإعداد أوراق العمل wiser و الألعاب التعليمية المختلفة عبر تطبيقات متنوعة مثل كاهوت وQuizziz والخرائط الذهنية من خلال برنامج mind map .

ومن أبرز التقنيات التي حققت نجاحاً مع طالباتها انشاء قناة على اليوتيوب(همم نحو القمم ) خاصة بمادة العلوم للصفوف الخامس والسادس والتاسع من خلال شرح الدروس وحل الأسئلة والاستفادة من فترة الحجر لتواصل مع الطالبات من خلال بث الدروس التعليمية والتجارب العلمية من المنهاج الدراسي بصوتها .

وعن المعيقات التي واجهتها توضح أنها تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر النت بصورة دائمة مشيرة إلى أنه بالرغم من هذه المعيقات يتابع القناة الآن أكثر من ١٤٠٠ مشترك .

وأعربت عن شكرها لطالبتها على التفاعل مع محتوى القناة و طالبتهن بالمزيد من هذا التفاعل والاهتمام أكثر بالتعليم الالكتروني .

وتتطلع المعلمة أبو جويعد إلى تطوير مهاراتها التقنية والارتقاء بمستوى القناة التي أنشأتها لتكون نافذة للتعلم تحقق الاستفادة لكل الطالبات وفي ختام حديثها وجهت الشكر لمديرة المدرسة ا. ليلى جودة وللزميلات الرائعات على الدعم المتواصل لها .

