تعليم الوسطى تناقش مع المشرفين التربويين قضايا التعليم عن بُعد

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بالمشرفين التربويين لبحث عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بالتعليم عن بعد والصفوف الافتراضية والخطط التطويرية خلال جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة وبمشاركة المشرفين التربويين.

بدوره، رحب حمدان بالحضور وأثنى على عمل قسم الإشراف والمشرفين التربويين ومتابعاتهم المستمرة للمعلمين في المدارس سواء بشكل وجاهي أو عبر التعليم عن بعد والصفوف الافتراضية، ودورهم في تطوير العملية التعليمية.

وأكد حمدان على دور المشرفين التربويين في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، والتطرق للصفوف الافتراضية واجراءات تطبيق التعلم عن بعد، وأدوات تقييم الطلبة ودور المعلم ومدير المدرسة والمشرف التربوي في هذه العملية.

هذا وتناول الاجتماع عدد من القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة من جائحة كورونا وتعطيل المدارس.

