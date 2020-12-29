وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يشرع بجرد العُهد والأصول ويتفقد سير العمل في قسم اللوازم وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 458 قضية متنوعة لتحقيق الامن والاستقرار وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "توزع تطعيم لقاح "الانفلونزا" الموسمية على مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تقوم بجولات ميدانية على الأراضي المتوقع غرقها شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع عمليات قياس جودة البيض داخل الفقاسات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع النتائج الحقلية لأجهزة تكسير الملوحة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل : التشريعي يقر قانوني كتاب العدل و التصديقات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة:تناقش الوضع المائي للأراضي المحررة مع المزاعين والجمعيات الأهلية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق واعتقال شابين خلال مواجهات جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تناقش مع المشرفين التربويين قضايا التعليم عن بُعد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم الوسطى تناقش مع المشرفين التربويين قضايا التعليم عن بُعد

29 كانون أول / ديسمبر 2020 11:17

1
1

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بالمشرفين التربويين لبحث عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بالتعليم عن بعد والصفوف الافتراضية والخطط التطويرية خلال جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة وبمشاركة المشرفين التربويين.
بدوره، رحب حمدان بالحضور وأثنى على عمل قسم الإشراف والمشرفين التربويين ومتابعاتهم المستمرة للمعلمين في المدارس سواء بشكل وجاهي أو عبر التعليم عن بعد والصفوف الافتراضية، ودورهم في تطوير العملية التعليمية.
وأكد حمدان على دور المشرفين التربويين في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، والتطرق للصفوف الافتراضية واجراءات تطبيق التعلم عن بعد، وأدوات تقييم الطلبة ودور المعلم ومدير المدرسة والمشرف التربوي في هذه العملية.
هذا وتناول الاجتماع عدد من القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة من جائحة كورونا وتعطيل المدارس.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟