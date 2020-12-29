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إصابات بالاختناق واعتقال شابين خلال مواجهات جنوب الخليل

29 كانون أول / ديسمبر 2020 11:23

الخليل - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقل شابين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين تجمهروا للتصدي لعمليات هدم في منطقة الخالدية بالقرب من مستوطنة "سوسيا"، المقامة على أراضيهم شرق يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما اعتدت على آخرين بالضرب المبرح.

وذكرت أن جيش الاحتلال اعتقل شابين لم تعرف هويتهما بعد، وأحضر تعزيزات عسكرية، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة، مشيرةً إلى أن الاحتلال شرع بهدم منزل مكون من طابقين.

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