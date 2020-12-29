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الزراعة تتابع النتائج الحقلية لأجهزة تكسير الملوحة

29 كانون أول / ديسمبر 2020 11:42

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غزة-الرأي

قامت وزارة الزراعة وعدد من مهندسي مديريات الزراعة في محافظتي الجنوب والوسطى بجولة ميدانية مكثفة لعدد من محطات التجارب الزراعية الخاصة بإستخدام جهاز دلتا ووتر (جهاز تكسير و تنفير الأملاح)
يذكر أن وزارة الزراعة و مؤسسة معا (الممولة للمشروع) أشرفتا على هذا المشروع في جميع المراحل.
وقد جاءت هذه الرحلة العلمية لمتابعة نتائج استخدام جهاز دلتا ووتر وأيضا لنقل الخبرة للمهندسين الزراعيين وللمزارعين الرياديين .
يشار إلي أن الجهاز يعمل على تفكيك الروابط الأيونية بين الأملاح لتسهيل امتصاص النبات لهذه العناصر خصوصا للمحاصيل الحساسة للملوحة .
من جانبهم، أعرب المزارعون المشاركون في هذه التجربة أن نتائج استخدام هذا الجهاز كانت إيجابية من حيث كمية ونسبة وجودة الإنتاج.
 

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