الزراعة تتابع النتائج الحقلية لأجهزة تكسير الملوحة

غزة-الرأي

قامت وزارة الزراعة وعدد من مهندسي مديريات الزراعة في محافظتي الجنوب والوسطى بجولة ميدانية مكثفة لعدد من محطات التجارب الزراعية الخاصة بإستخدام جهاز دلتا ووتر (جهاز تكسير و تنفير الأملاح)

يذكر أن وزارة الزراعة و مؤسسة معا (الممولة للمشروع) أشرفتا على هذا المشروع في جميع المراحل.

وقد جاءت هذه الرحلة العلمية لمتابعة نتائج استخدام جهاز دلتا ووتر وأيضا لنقل الخبرة للمهندسين الزراعيين وللمزارعين الرياديين .

يشار إلي أن الجهاز يعمل على تفكيك الروابط الأيونية بين الأملاح لتسهيل امتصاص النبات لهذه العناصر خصوصا للمحاصيل الحساسة للملوحة .

من جانبهم، أعرب المزارعون المشاركون في هذه التجربة أن نتائج استخدام هذا الجهاز كانت إيجابية من حيث كمية ونسبة وجودة الإنتاج.

