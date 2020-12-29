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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحقق في 458 قضية متنوعة لتحقيق الامن والاستقرار

29 كانون أول / ديسمبر 2020 12:05

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غزة-الرأي

فتحت  النيابة العامة  تحقيقا فى 458 قضية متنوعة على مستوى محافظات قطاع غزة ، وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .
وبينت النيابة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها امس ان القضايا تنوعت ما بين،  71 قضية  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .  
و387 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، في حين لم يسجل اي  قضية  تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامدة  إلى توقيف 86 متهم على مختلف القضايا المذكورة ، مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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