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لجنة التربية بالتشريعي ووزارة العمل تبحثان سبل التعاون المشترك

29 كانون أول / ديسمبر 2020 12:29

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غزة-الرأي

ناقشت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، مع وزارة العمل، مشكلة تفاقم البطالة في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار، وبحثت معه سبل العمل المشترك في إطار معالجة هموم المواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها اللجنة برئاسة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومشاركة النواب د. سالم سلامة، ود. ويوسف الشرافي، وهدى نعيم، لوكيل وزارة العمل إيهاب الغصين لتهنئته بمناسبة استلام مهامه وكيلاً للوزارة.

واستمعت اللجنة إلى الخطط التطويرية التي تعكف وزارة العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار جهودها للتعاطي مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، ومواجهة المشكلات الناتجة عن استمرار الحصار.

من ناحيته، استعرض الغصين التحديات التي تواجه وزارة العمل، مؤكداً حرصه على الارتقاء بدور الوزارة في خدمة المواطن الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

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