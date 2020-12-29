"الشباب والثقافة" و"منتدى الأمة" يختتمان الأسبوع الثاني من مسابقة موهبتك من بيتك

غزة-الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ومنتدى الأمة للتنمية حفلًا؛ لتكريم الأطفال الفائزون في الأسبوع الثاني من مسابقة موهبتك من بيتك، والتي تهدف إلى إبراز مواهب الأطفال وإبداعاتهم خلال فترة الحجر الصحي؛ بسبب جائحة "كورونا".

وحضر الحفل، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس المنتدى الدكتور فريد قبلان، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الأستاذة سحر عمار، ومدير عام الفنون في الهيئة الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عارف بكر، والمدير التنفيذي للمنتدى الأستاذ الحسين بركة، بالإضافة للأطفال الفائزين وذويهم.

وخلال كلمة له، أوضح محيسن أن المسابقة أظهرت بوضوح مستوى الإبداع والمواهب المميزة التي يتمتع بها الأطفال في قطاع غزة وأظهرت الوجه الحضاري المميز للشعب الفلسطيني، الذي يسعى الاحتلال إلى طمسه وتشويهه، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بتنفيذ عدة مشاريع تسعى من خلالها إلى رعاية مواهب الأطفال وتنميتها وفتح الآفاق أمامها.

وأشار محيسن إلى أن المسابقة جاءت لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الأطفال وأوقات فراغهم الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا، وتهدف إلى إضفاء طابع من السعادة والتفاعل وكسر الروتين في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الأطفال المميزة وتحفيزها وتنميتها.

من جانبه، تحدث قبلان حول أهمية الاهتمام بمواهب الأطفال واكتشافها منذ الصغر، ورعايتها وتوجيهها بشكل سليم، وتمكين الأطفال من التعبير بحرية عن مكنوناتهم الإبداعية، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في المجتمعات الراقية يتركز في استثمار الأجيال الناشئة وإعدادها وتأهيلها لقيادة المستقبل.

من جهتها، أوضحت عمار آلية تحكيم المسابقة وتقييم المتسابقين، مبينة أن مشاركات الأطفال يتم عرضها على لجنة التحكيم المكونة من مختصين في مجالات المسابقة، ويتم منحها درجات وفق محددات متفق عليها، ويحصل عضو لجنة التحكيم صاحب الاختصاص في مجال المشاركة على النسبة الأعلى من التقييم.

وبيّنت أن المشاركة في الأسبوع الثالث من المسابقة تنتهي مساء يوم الأربعاء القادم 30/12/2020 ويتم إعلان النتائج يوم الأحد، وتستمر المسابقة على مدار (4) أسابيع، لافتة إلى أن المشاركين الذيم لم يحالفهم الحظ ستتاح لهم الفرصة للمشاركة مرة أخرى في المسابقة في الأسابيع القادمة.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الأطفال العشرة الفائزين بجوائز هذا الأسبوع، وجاءت على النحو التالي: حمزة الأيوبي وبشير الأيوبي في مجال العزف والأغنية الوطنية، وعلي الجعفراي وتالا السويركي في مجال الإلقاء، ومحمد خضر وسفيان المصري في مجال الإنشاد والموشحات، ولين بهار وليان أبو القمصان في مجال كتابة القصة القصيرة، وضحى معمر ورغد حمدان في مجال التقليد والستاند أب كوميدي، وقد حصلوا على جائزة بقيمة 50 دولار لكل فائز.

