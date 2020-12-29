لجنة التربية بالتشريعي تستقبل وفداً من المأذونين الشرعيين

غزة-الرأي

استقبلت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب د. عبد الرحمن الجمل وبحضور النواب محمد شهاب وسالم سلامة وهدى نعيم، وفداً من المأذونين الشرعيين العاملين في المحاكم الشرعية في ديوان القضاء الشرعي، للاستماع إلى مطالبهم بالتثبيت على كادر الموظفين العام بقطاع غزة.

وأكد النائب د. الجمل حرص اللجنة على دعم حقوق المأذونين خاصة مع استمرار عمل بعضهم لمدة تزيد عن عشر سنوات على بند العقد، واعداً بالتواصل مع جهات الاختصاص لمعالجة تلك المشكلة.

بدورها، أشارت النائب نعيم إلى دور المجلس التشريعي في معالجة تلك المشكلة التي عانى منها آلاف العاملين على بند العقد منذ سنوات طويلة في غزة، مؤكدة أن التشريعي يتابع هموم الموظفين ويعمل على تلبية حقوقهم الوظيفية.

يذكر أن مشكلة موظفي العقود تعاني منها العديد من الوزارات الحكومية في غزة، والتي تحتاج إلى موازنات مالية لتثبيت كوادرها العاملة، وفق قانون الخدمة المدنية.