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لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش الخطة السنوية لعام 2021

29 كانون أول / ديسمبر 2020 01:44

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غزة-الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب إسماعيل الأشقر، وبحضور النواب د. مروان أبو راس مقرر اللجنة، ويونس أبو دقة، ود. سالم سلامة، اجتماعاً دورياً لمناقشة الخطة السنوية لعام 2021.

وأضح النائب د. أبو راس إن اللجنة بحثت بنود الخطة للعام المقبل وتعديلاتها، لعرضها على رئاسة المجلس التشريعي للموافقة عليها، مشيراً أنها تهدف بشكل رئيسي لمتابعة وزارتي الداخلية والحكم المحلي.

وبين أن الخطة ستعمل على متابعة كل ما يتعلق بوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، لتطوير عملها، والمحافظة على الأمن داخل المجتمع، ومتابعة عمل الحكم المحلي والبلديات الموجودة في قطاع غزة للحفاظ على الهيكل العام للقطاع من حيث النظافة والتطور العمراني والبنية التحية.

وتم خلال الاجتماع متابعة بعض شكاوى المواطنين الواردة للجنة، للعمل على حلها وإحالتها للجهات المختصة.

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