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اللجنة القانونية في التشريعي تعقد اجتماعاً دورياً وتقر خطتها لعام 2021

29 كانون أول / ديسمبر 2020 01:49

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غزة-الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعاً دورياً، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقرر اللجنة النائب د. مروان أبو راس، والأعضاء النائب د. محمد شهاب، والنائب د. أحمد أبو حلبية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع التعديلات المقترحة في خطة عمل اللجنة لعام 2021 واعتمادها، ومواصلة العمل خدمة للمواطنين وفق المهام المناطة باللجنة القانونية في المجلس التشريعي.

كما ناقشت اللجنة جملة من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع قانون التنفيذ المعدل، مشروع قانون التقاعد العام، ومشروع قانون التصديقات.

كما بحثت اللجنة بعض التقارير المرسلة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومتابعة بعض الشكاوى التي وردتها.

وهذا واطلعت اللجنة القانونية خلال اجتماعها على مخرجات ورشة العمل الخاصة بهيئة الزكاة الفلسطينية التي حضرها النائب د. مروان أبو راس متابعاً وممثلاً عن المجلس التشريعي

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