الصحة برام الله: 19 وفاة و 1149 إصابة كورونا في فلسطين

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا و2155 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 3، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، رام الله 2، نابلس 2، جنين 1، الخليل 1، بيت لحم 1"، قطاع غزة 6.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (23)، طولكرم (82)، ضواحي القدس (33)، قلقيلية (25)، سلفيت (21)، رام الله (161)، نابلس (82)، جنين (65)، الخليل (61)، بيت لحم (43)، أريحا (11)"، قطاع غزة (542).

وأوضحت الوزارة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 14.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 84.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طوباس (12)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (248)، قلقيلية (24)، سلفيت (41)، رام الله (229)، نابلس (366)، جنين (129)، الخليل (173)، بيت لحم (72)، أريحا (15)"، قطاع غزة (795).

وبيّنت الوزارة، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضاً 30 على أجهزة التنفس الاصطناعي.