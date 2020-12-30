لماذا يسبب "الاستجماتيزم " رؤية ضبابية خاصة فى الليل؟

الاستجماتيزم هو اضطراب في الرؤية يؤثر على كيفية معالجة العين للضوء، تحدث هذه الحالة عندما تتشكل العين بشكل بيضاوي أكثر من كونها كروية، مما يؤدي إلى تشويه الضوء الذي يدخل مما يتسبب في رؤية ضبابية، الاستجماتيزم حاله شائعة إلى حد ما وتسبب ضبابية الرؤية بغض النظر عن الوقت من اليوم ، ولكنها تصبح أكثر وضوحًا في الليل بسبب التباين بين الظلام والضوء.

ووفقا لتقرير لموقع insider، الاستجماتيزم حالة تصيب العين تسبب رؤية ضبابية، خاصة في الضوء الخافت وذلك لأن الاستجماتيزم يحدث عندما تكون العين على شكل بيضاوي أكثر من كونها كروية ، مما يؤدي إلى تشويه الضوء الذي يدخل وعندما يكون هناك القليل من الضوء لتبدأ به كما هو الحال عند الغسق أو الليل فإن الإشارات المرئية نادرة والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

الاستجماتيزم وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون يحدث بشكل متكرر كلما تقدمت في العمر على سبيل المثال ، يُقدر أن 23٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عامًا ، و 28٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا ، و 50٪ ممن يبلغون 60 عامًا أو أكبر يعانون من الاستجماتيزم.

يمكن أن تحدث الحالة مع قصر النظر أو طول النظر، وهناك عدة طرق لعلاجها.

يولد معظم الناس مصابين بالاستجماتزيم عادة ، إما لأن القرنية النافذة الشفافة أمام العين بيضاوية أكثر من كونها مستديرة أو أن عدستها العدسية منحنية بشكل مفرط، يمكن لأي شخص أن يعاني من الاستجماتيزم القرنية أو العدسية أو كليهم في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي حدوث تشوهات في القرنية والعدسة إلى مواجهة بعضهما البعض لإلغاء مشاكل الرؤية في حالات أخرى ، قد يؤدي الاثنان معًا إلى تفاقم المشكلات.

يمكن أن يحدث كلا النوعين من الاستجماتيزم في عين واحدة أو كلتا العينين ، لكن الاستجماتيزم القرني هو الأكثر شيوعًا

تأثير الاستجماتيزم على إدراك الضوء



يقول أطباء العيون إن الرؤية الباهتة الناتجة عن الاستجماتيزم هي نفسها بغض النظر عن الوقت من اليوم ومع ذلك ، يمكن أن تصبح الرؤية الضبابية ملحوظة بشكل خاص في الليل بسبب التباين بين الضوء والظلام.