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الطقس: أجواء صافية نهاراً وشديدة البرودة ليلاً

30 كانون أول / ديسمبر 2020 08:29

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم غد الخميس، صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما السبت، فيكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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