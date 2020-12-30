النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2722)الاربعاء 30/12/2020

09:39نحو مليون و797 ألف وفاة و82 مليوناً و327 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟