النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2722)الاربعاء 30/12/2020
أخبار فلسطينية
· الشخرة: وصول الدفعات الأولى من لقاح "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين
· 13 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا في الضفة باستثناء القدس
· القوى الفلسطينية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين
· هنية يشيد بمناورة الركن الشديد ويحيي رجال المقاومة
· الصحة برام الله: 19 وفاة و 1149 إصابة كورونا في فلسطين
- “الركن الشديد” أول مناورة مشتركة لفصائل المقاومة في غزة.. صواريخ تجريبية وطائرات مسيرة…
- هنية: التطبيع سيؤدي لتفجير المنطقة العربية.. وحماس ولا تراهن على الإدارات الأمريكية
- فتح ترحب بموقف 17 كنيسة أمريكية دعت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
- إسرائيل تبلغ الأسرى الفلسطينيين بقرارها عدم إعطائهم لقاح “كورونا” حاليا
أخبار إسرائيلية
- الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل
- الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية
- تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين للمرة الثالثة
- تل أبيب قد تقصِّر فترة الإغلاق العام إذا كان التلقيح مشجعا..وممكن عودة الحياة إلى طبيعتها في أبريل
- حولدائي يعلن عن تشكيل حزب "الإسرائيليين" لخوض انتخابات الكنيست
- غانتس عازم على خوض الانتخابات: نتنياهو لم يعتبرنا شركاء
اخبار دولية
· الولايات المتحدة باعت منزل سفيرها في إسرائيل لآديلسون بأكثر من 67 مليون دولار
اخبار عربية
· المغرب.. دعوى أمام "النقض" لإلغاء اتفاق التطبيع مع الاحتلال
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تقرير فلسطينيو سوريا يودعون عامًا "ثقيلًا".. فهل يتنفسون الصعداء العام القادم؟
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الصحف العربية
القدس العربي
- تقديرات إسرائيلية: التطبيع مع السعودية سيكون في غضون 12شهرا
- الفصائل الفلسطينية تقرر مواجهة المستوطنين
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال أسرى محررين والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم
- هنية: التطبيع سيؤدي لتفجير المنطقة العربية.. وحماس ولا تراهن على الإدارات الأمريكية
- فتح ترحب بموقف 17 كنيسة أمريكية دعت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
- إسرائيل تبلغ الأسرى الفلسطينيين بقرارها عدم إعطائهم لقاح “كورونا” حاليا
- الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا ويصيب فلسطينيا ويعتقل 21
- “الركن الشديد” أول مناورة مشتركة لفصائل المقاومة في غزة.. صواريخ تجريبية وطائرات مسيرة…
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الشرق الأوسط
- تنظيمات غزة تستعرض قوتها... على مرأى إسرائيل
- مباحثات للتعاون الصناعي بين الرباط وتل أبيب
- اتهام إسرائيلي لرجال «حماس» بالسرقة
- رئيس بلدية تل أبيب لاعب جديد في السياسة الإسرائيلية
الاهرام المصرية
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الشروق المصرية
- الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل
- الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية
- تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين للمرة الثالثة
- تل أبيب قد تقصِّر فترة الإغلاق العام إذا كان التلقيح مشجعا..وممكن عودة الحياة إلى طبيعتها في أبريل
- مسؤولان إسرائيليان يهاجمان تعليق «صورة ضخمة» لقاسم سليماني في قطاع غزة
- حصاد 2020.. عام اتفاقيات السلام مع إسرائيل
الغد الأردنية
- الزعنون يدعو لتعزيز دور منظمة التحرير
- الفصائل الفلسطينية المسلحة تبدأ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في غزة
الشرق القطرية
- المقاومة الفلسطينية تبدأ مناورات عسكرية في غزة
- إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
- فلسطينيات يعملن في مهن غير معتادة لحياة كريمة
- فلسطين: في ظل غياب مساءلة الاحتلال سيتواصل الظلم والإفلات من العقاب
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· القوى الفلسطينية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين
هكذا عقب زعيم "حماس" على "الركن الشديد"!
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بالصور المقاومة تقتل وتأسر "عناصر بحرية إسرائيلية" متسللة لغزة
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محدث بالفيديو والصور رشقات صاروخية تجاه البحر تأذن بانطلاق مناورة "الركن الشديد"
·
المغرب.. دعوى أمام "النقض" لإلغاء اتفاق التطبيع مع الاحتلال
·
تقرير فلسطينيو سوريا يودعون عامًا "ثقيلًا".. فهل يتنفسون الصعداء العام القادم؟
·
13 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا في الضفة باستثناء القدس
القدس
· بعد نشر قصتها في "القدس".. فاعل خير يتبرع بقسط الطالبة اليتيمة "غفران"
· الاحتلال استهدف 150 ناشطاً وكادرا محسوبًا على "الشعبية" خلال الأشهر 3 أشهر
· لولايات المتحدة باعت منزل سفيرها في إسرائيل لآديلسون بأكثر من 67 مليون دولار
· الأسير موسى صوفان بحاجة لعملية عاجلة والاحتلال يرفض جَمعهُ بشقيقيه داخل السجن
· حالة وفاة و262 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين
· مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في مناطق مختلفة من نابلس
الحياة الجديدة
· الاحتلال يعتقل حارسا يعمل في دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· اصدار ورقة بحثية عن التواجد الأمريكي الدبلوماسي في القدس
· الحموري: 120عملية هدم نفذها الاحتلال هذا العام في القدس
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صحيفة الأيام
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· "نقابات عمال غزة": 160 ألف عامل فقدوا دخلهم بسبب كورونا
· »"كورونا" تحرم المكلومين من وداع أحبتهم واستقبال المعزين
· »عندما يعود المزارعون إلى أراضيهم في سهل قاعون
· »26 وفاة ورصد 1363 إصابة كورونا جديدة
· » إصابات خلال اقتحام جبع وطورة إخطار بهدم أربع غرف صفية في الأغوار
· »الحكومة تصادق على دمج وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية
· »فلسطين والأدب 2020.. حضور عربيّ يتكرّس رغم الجائحة!
· »مبدعون فلسطينيون غيّبهم الموت عن المشهد الثقافي في العام 2020
وكالة الرأي
· الشرطة تقرر عودة الصيادين للبحر
· البرودة ليلاً..حماس تنعي المخرج السوري حاتم علي
· هنية يشيد بمناورة الركن الشديد ويحيي رجال المقاومة
· الصحة برام الله: 19 وفاة و 1149 إصابة كورونا في فلسطين
· الاقتصاد تحصر خسائر المنشآت المتضررة من القصف الأخير
· الأسير جبريل الزبيدي يواصل إضرابه لليوم 18 على التوالي
· صور انتشار الأجهزة الأمنية ضمن المناورة المشتركة للفصائل"/>
· صور انتشار الأجهزة الأمنية ضمن المناورة المشتركة للفصائل
· الداخلية تعلن موعد اختبارات اللياقة لمسابقة توظيف الإناث
· صور الغرفة المشتركة تطلق مناورات "الركن الشديد" الدفاعية
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وكالة صفا
· الشخرة يتوقع وصول أولى دفعات لقاح كورونا خلال الأسبوعين المقبلين
· ثاني وفاة بعد تلقي لقاح كورونا في "إسرائيل"
· كيف تابعت "إسرائيل" مناورات "الركن الشديد"؟
وكالة سما
- لهذا السبب .. السّلطة الفلسطينية تصرف مخصصات 3 شهور متتالية للأسرى
- حماس تعقب على العدوان الاسرائيلي على سوريا فجر اليوم
- مكان": الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل
- الشخرة: وصول الدفعات الأولى من لقاح "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين
- الجاسوس اليهودي "بولارد " يصل اسرائيل
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وكالة فلسطين اليوم
- القيادي شهاب: مناورة "الركن الشديد" كشفت رسالة "مهمة" للمقاومة
- عام 2020.. الأكثر سوءًا على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي
- لقاء خاص مع الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الخميس المقبل
- الشيخ عزام ينعى المخرج السوري حاتم علي صاحب (التغريبة الفلسطينية)
- وصفها برسالة قوة ووحدة وجاهزية..هنية يشيد بمناورة "الركن الشديد" ويحيي رجال المقاومة
عرب 48
- السّلطة تصرف مخصصات الأسرى قبل فرض الاحتلال عقوبات على البنوك
- وفاة و262 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين
- الفصائل الفلسطينية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين
- حولدائي يعلن عن تشكيل حزب "الإسرائيليين" لخوض انتخابات الكنيست
- غانتس عازم على خوض الانتخابات: نتنياهو لم يعتبرنا شركاء
- بدءا من الأربعاء: انتظام الدوام المدرسي وفقا لخريطة "رَمزور" المعدلة
- غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي
- منسق كورونا: لن تُقلص لقاحات صناديق المرضى وإنما ستزداد
- وكالة وفا
- الشخرة: من المتوقع وصول أولى دفعات لقاح "كورونا" خلال الأسبوع ...
- مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب نابلس
- الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء جنوب بيت لحم
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 كانون أول (ديسمبر)
- 2004م توغل صهيوني في مدينة خان يونس نتج عنه 8 شهداء و 16 جريحاً وهدم 16 مترا في عملية توغل صهيوني جديدة لمدينة خانيونس ونجاة أحد قادة الجبهة الديمقراطية من محاولة اغتيال وهو القيادي طلال أبو ظريفة.
- 2003م مروحيّات العدو الصهيوني تنفّذ عمليّة اغتيالٍ فاشلة كانت تستهدف كادرين من كتائب القسّام في مدينة غزة ، إلا أنهما نجيا من محاولة الاغتيال ، و أدّت العمليّة إلى إصابة 11ممدنياً فلسطينياً بجراحٍ مختلفة .
- 1996م السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" تتوصلان إلى اتفاق لإعادة انتشار جيش الاحتلال الصهيوني من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
- 1968م تأسيس جبهة التحرير العربية والتي يقودها البعثيون, ويعتبر تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي نقلة نوعية على مستوى النضال القومي العربي والوطني الفلسطيني نظراً للعلاقة الخاصة التي ربطت البعث بالقضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي ربطت الأهداف القومية في الوحدة والحرية والاشتراكية بالقضية الفلسطينية، الذي كان الحزب وما زال يؤكد على أنها القضية العربية وجوهر الصراع القومي العربي- الصهيوني.
- 1964م المؤتمر الصهيوني السادس والعشرون بالقدس الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 30/12/1964م إلى 10/1/1965م وقد تمثل الموضوع الرئيسي الذي تمحور النقاش حوله في الشعار الذي طرحه رئيس فرع اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية وكانت مهمة هذا المؤتمر تعميق الوعي الصهيوني ونشره والمحافظة على وحدة الشعب اليهودي وتميزه واستمرار الاعتراف برسالة دولة "إسرائيل" من أجل ضمان مستقبل اليهود.
- 1947 م عصابة الأرغون اليهودية تقتل ثلاثة وعشرين عربياً وتجرح خمسة وسبعين آخرين في هجمات إرهابية في ضواحي حيفا.
- 1947م عصابة الارغون الصهيونية تلقي قنبلة على عمال فلسطينيين في مصفاة النفط في حيفا فتقتل 6 أشخاص وتجرح 42، ولكن العمال الفلسطينيين ينتقمون بقتل 41معلاماً يهودياً كانوا يعملون في مصفاة ورداً على ذلك هاجمت عصابة الهاغاناة الإرهابية بلد الشيخ قرب حيفا وقتلت 17 فلسطينياً وجرحت 33 آخرين.
- 1947م ألقت عصابة الارغون الصهيونية من سيارة مسرعة في القدس قنبلة انفجرت فقتلت 11معربياً واثنين من البريطانيين.
- 1948م مجزرة الصفصاف وهي قرية عربية فلسطينية تقع في قضاء صفد، وقد دخلت القوات الصهيونية هذه القرية وأخذت 52مرجلاً من أهلها ثم أطلقت النار عليهم فاستشهد منهم 10، وقد ناشدتها النساء الرحمة، ثم وقعت 3 حوادث اغتصاب وتم قتل 4 فتيات أخريات وفي قرية أم الشوف التابعة لمدينة حيفا أجرت وحدة من عصابة الإتسل الصهيونية تفتيشا في قافلة من اللاجئين في قرية أم الشوف فوجدت مسدساً وبندقية فأعدم الصهاينة 7 شبان اختيروا بشكل عشوائي.
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