مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب نابلس

نابلس – الرأي:

اعتدى مستوطنون، الليلة، على مركبات المواطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي في البلدة وأشهروا السلاح في وجوه المارة، قبل أن يرشقوا مركباتهم بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.