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قوات الاحتلال تعتقل 5مواطنين وتستولي على مركبة برام الله

30 كانون أول / ديسمبر 2020 09:24

رام الله – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بعد اقتحامها عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي الطيرة بمدينة رام الله، واعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر رامي فضايل، قبل اعتقاله.

وذكرت أن الأسير فضايل اعتقل أول أمس، وأفرج عنه لاحقاً، ليعود الاحتلال لاعتقاله مجدداً الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زيتون بعد أن داهمت منزله في حي عين منجد واستولت على مركبته، كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي عرار بعد اقتحام منزل في حي عين مصباح.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد قعد من قرية أبو قش، والشاب أيسر معروف من قرية عين قينيا شمال رام الله.

 

 

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