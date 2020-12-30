هيئة الاستثمار: تأجيل الأقساط على مشاريع الروضات والمراكز التعليمية

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عن تأجيل الأقساط المستحقة على مشاريع الروضات والمراكز التعليمية لمدة شهرين اضافيين.

وأكد أ.علام غباين مدير عام الهيئة بأن قرار تأجيل الأقساط جاء للتخفيف من معاناة أصحاب المشاريع في ظل قرار اغلاق المؤسسات التعليمية، وأن الهيئة تدرس بشكل مستمر اوضاع المشاريع المستفيدة ومدى تأثرها بالأوضاع الحالية .

ويذكر بأن الهيئة كانت قد أعلنت عن تأجيل الأقساط لمدة شهرين في نهاية أغسطس الماضي لجميع المشاريع المستفيدة من الهيئة، وجددت تأجيل الاقساط لمشاريع الروضات والمراكز التعليمية حتى نهاية العام الحالي.