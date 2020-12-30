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تعليم الشمال يشيد بأداء فرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد

30 كانون أول / ديسمبر 2020 10:58

تعليم الشمال يشيد بأداء فرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد
تعليم الشمال يشيد بأداء فرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة  أشرف حرز الله، بأداء فرق متابعة "الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد" التي تم تشكيلها مؤخراً لمتابعة سير العمل في ظل إغلاق المدارس بسبب جائحة "كورونا".
جاء ذلك، خلال اجتماعه ومدير الدائرة الفنية ورئيس فرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد أ. موسى شهاب، بأعضاء الفرق وعددها أربعة، وتضم عددا من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.
وأكد أ. حرز الله على أهمية الدور الذي تؤديه فرق المتابعة، لضمان سير العمل وفق الرؤية والخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم؛ لتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة "كورونا" وألقت بظلالها على سير العملية التعليمية.
ولفت مدير التربية والتعليم إلى أن فرق المتابعة تهدف إلى مساندة ومؤازرة مدراء المدارس؛ لإنجاح ملف الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد، من خلال الزيارات الميدانية للمدارس والتي تنقسم إلى ثلاثة مراحل (تفقدية واستطلاعية وتوجيهية).
وأشار  حرز الله إلى أهمية ضبط عملية المتابعة الميدانية للخروج بالنتائج المرجوة منها سواء على صعيد التزام المعلمين بإنشاء الصفوف الافتراضية ، أو ضمان انضمام الطلبة إلى تلك الصفوف.
وأكد على أنه بات من بين بنود التقرير الإشرافي لمدير المدرسة والمشرف التربوي للمعلمين في ظل جائحة "كورونا"، بنود تتعلق بتوظيف التعليم الإلكتروني والصفوف الافتراضية.

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