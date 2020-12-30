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الداخلية تؤكد على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت

30 كانون أول / ديسمبر 2020 11:07

غزة – الرأي:

كدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح الأحد.

وجددت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، دعوتها للمواطنين للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات وزارة الصحة بخطورة الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

وشددت على ضرورة تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ خاصة يوم الخميس من كل أسبوع.

وأكدت أن إجراءاتها تأتي في إطار تقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة، حيث ستستمر في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير.

 

 

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