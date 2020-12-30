الاقتصاد تنظم 80 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 80 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات في الجولات على المصانع والمنشآت والمحال ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 13 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.

في حين، تم حصر خسائر المصانع والمنشآت الإقتصادية المتضررة من القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.