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الصحة تنفذ حملتها الوطنية لمعرفة معدل انتشار "كورونا" في قطاع غزة

30 كانون أول / ديسمبر 2020 11:47

الصحة تنفذ حملتها الوطنية لمعرفة معدل انتشار "كورونا" في قطاع غزة
الصحة تنفذ حملتها الوطنية لمعرفة معدل انتشار

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حملة وطنية لتنفيذ دراسة مسحية ميدانية عشوائية مدروسة علميا على امتداد قطاع غزة لمعرفة معدل انتشار الفيروس في القطاع.
وأكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة د. مجدي ضهير أن هذه الحملة تستغرق أسبوعا كاملا من جمع العينات العشوائية وحوسبتها بطرق علمية، ومنوها ان هذه الدراسة تجرى في (40) دولة حول العالم.
وأوضح أنه سيتم خلال الدراسة جمع عينات من دم المرضى لاكتشاف الاجسام المضادة التي تولدها العدوى لهذا الفيروس في جسم الشخص المصاب بعد شفائه.
وطالب د. ضهير المواطنين الذين تم اختيارهم لإجراء المسحة العشوائية بالاستجابة للطواقم الطبية لنجاح الدراسة ووصولا إلى حصر الوباء.

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