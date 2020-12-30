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بعد اعتقال 19 عاماً

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مالك بكيرات لحظة الإفراج عنه

30 كانون أول / ديسمبر 2020 01:39

الأسير مالك بكيرات
الأسير مالك بكيرات

القدس المحتلة – الرأي:

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير مالك ناجح بكيرات (41 عاما) لحظة الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي، وداهمت منزل عائلته في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وقالت عائلة بكيرات، إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال نجلها مالك من أمام بوابة سجن النقب، بعد اعتقال دام 19 عاما، ونقلته إلى سجن تحقيق المسكوبية بالقدس المحتلة، ومنعت عائلته من مصافحته.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال منزل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وتسببت بخراب واسع فيه.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المنزل الواقع في قرية صور باهر، وأخرجوا ساكنيه، وشرعوا بتفتيشه، وأحدثوا خرابا فيه.

واعتقل مالك في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 في مدينة بيت لحم أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، وتعرض لتحقيق قاس في "المسكوبية"، وحكم بالسجن 19 عاما، وذلك بعد أشهر على زواجه، وكانت زوجته حامل بطفلته الوحيدة لينا.

كما أن والده نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات مبعد عن المسجد الأقصى منذ الشهر الماضي من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمدة ستة أشهر.

 

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