الأسير "مرزوق" يواصل إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير علي مهند سعيد مرزوق (26 عاماً) من مدينة جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في زنازين العزل في سجن "الجلمة" التابع للاحتلال.

ويضرب الأسير "مرزوق"، احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي والظالم، فيما مددت محكمة سالم العسكرية توقيفه حتى الأربعاء المقبل.

وأفادت والدته "أم علي" أنها شاهدته عبر "الفيديو كونفرنس" خلال دخوله المحكمة والجنود يدفعونه بقوة وطريقة قاسية، وعندما استفسرت منه عن حالته أبلغها أنه بحالة صحية سيئة.

وعبر المحامي عن استنكاره لما يتعرض له الأسير من ممارسات تعسفية قادته للإضراب عن الطعام، موضحاً أنه محتجز في زنزانة انفرادية وسط ظروف سيئة، ولا يزال ممنوعاً من التواصل مع الصليب الأحمر والمحامي وعائلته.

وطالبت والدته الصليب الأحمر وكافة الجهات المعنية بالتحرك وزيارة ابنها ومتابعة قضية إضرابه، مؤكدة أنه لا يوجد أي سبب لاعتقال بكرها.

وجرى اعتقال الأسير على حاجز طيار على طريق أريحا بتاريخ 24-11-2020، حيث كان في طريق عودته إلى منزله في جنين، حيث أوقف الجنود المركبة وفتشوها واعتقلوه.