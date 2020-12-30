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وزير خارجية الاحتلال يعتزل الحياة السياسية ويصفع "غانتس"

30 كانون أول / ديسمبر 2020 07:06

وزير خارجية الاحتلال
وزير خارجية الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "غابي أشكنازي" من حزب "كحول لافان" اليوم الأربعاء، عن التوقف المؤقت من الحياة السياسية.

وأضاف "أشكنازي" أنه سيقوم ببحث مستقبله السياسي خلال هذا التوقف، مؤكداً أنه سيغادر من حزب "كحول لافان" الذي ساعد في تأسيسه برئاسة "غانتس".

وذكر أنه سيستمر في منصبه كوزير للخارجية في حال كان هنالك حاجة له.

بدوره، ورد وزير الحرب في الاحتلال "غانتس" على قرار "أشكنازي" وشكره على العمل معه في تأسيس الحزب وأضاف أنه يحترم قراره بمغادرة "كحول لافان".

يذكر أن "أشكنازي" لا يعتبر أول منشق من حزب "كحول لافان" برئاسة غانتس، حيث قرر عضوا الكنيست "أشاف زمير" و"ميكي حيموفيتش" الانفصال عن الحزب سابقاً بعد الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة بالاحتلال في مارس القادم.

واستقال بالأمس "آغي نيسنكورن" وزير القضاء وعضو حزب "كحول لافان" والذي قرر الانضمام لحزب جديد أقامه رئيس بلدية "تل أبيب".

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