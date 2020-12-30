اللواء "أبو نعيم" يزور كنيسة "الأرثودوكس" للتهنئة بعيد الميلاد

غزة- الرأي:

زار وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم الأربعاء، كنيسة "القديس بريفوريس" – طائفة الروم الأرثودوكس؛ لتهنئهم بأعياد الميلاد.

ورافق وكيل الوزارة في الزيارة كل من مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومدير العمليات والاتصالات بالشرطة العميد علي النادي، والمتحدث باسم الوزارة أ. إياد البزم، ومدير العلاقات العامة بالوزارة أ. علي النابلسية وكان في استقبالهم المطران "أليكسوس" راعي الطائفة الأرثودوكسية، وطاقم الكنيسة.

وقدّم وكيل الوزارة، التهنئة لراعي الكنيسة المطران "أليكسوس" بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن المسيحيين جزء أصيل من التركيبة المجتمعية في فلسطين.

وقال اللواء "أبو نعيم" إن قيادة الوزارة حرصت على القيام بهذه الزيارة وتهنئة الإخوة المسيحيين بالعام الميلادي الجديد؛ استمراراً للتواصل وترسيخاً للعلاقة الوطيدة معها.

وأضاف "أننا نعيش جميعاً في غزة بكل محبة وسلام، ونتقاسم الأفراح والأحزان، وتجمعنا وحدة المصير".

وأضاف "كانت الكنيسة في وقت من الأوقات ملجأ للمتضررين من أبناء شعبنا جراء الحروب الإسرائيلية على غزة، وقدمت لهم الإيواء والرعاية".

وعبّر وكيل وزارة الداخلية عن أمله بأن يكون العام الجديد عام أمنٍ وسلام، وشفاء للعالم بأسره من فيروس كورونا، "فرسالتنا رسالة عالمية إنسانية".

وتابع: "نأمل بأن يشهد العام المقبل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

من جهته، رحّب المطران "أليكسوس" بالزيارة "المُقدرة" لوكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق له، مؤكداً أن الطائفة المسيحية تعيش في قطاع غزة بأمن وأمان، وكعائلة واحدة مع المسلمين.

وشكر "أليكسوس" وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على جهودها في حفظ الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وعلى رعاية المسيحيين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مُشيداً بالدور المستمر لوكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم، بهذا الصدد.

وقال: "نحن كمواطنين في هذا البلد، نُقدر عالياً الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والشرطة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا".

وأكد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا؛ من أجل تخطي هذه الأزمة.

وأثنى "أليكسوس" على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية والشرطة للكنيسة.

وكان اللواء أبو نعيم، زار في 23 ديسمبر الجاري، كنيسة دير اللاتين بغزة؛ لتهنئة راعيها الأب "جبرائيل رومانيلي" بعيد الميلاد، وبسلامته بعد العودة من رحلة علاجية.