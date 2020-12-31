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هل رايتم طائراً يعمل خياطا؟!

31 كانون أول / ديسمبر 2020 08:16

هل رايتم طائراً يعمل خياطا؟!
هل رايتم طائراً يعمل خياطا؟!

الطائر الخياط يوجد في المناطق المداريّة من الصين، والهند وماليزيا، والفلبين واسمه مأخوذ من الطريقة التي يبني بها عشه فعندما يقترب مجيئ فراخه الصغار إلى الحياة يخيط أطراف الورقة بعضها مع بعض بقطع من الحرير أو بخيوط الشجر أو بألياف النبات، مستخدما منقاره بمثابة الإبرة.

يخرم الخياط الصغير ثقبا فى ورقة شجر بمنقاره ويمرر فيه هذا الزغب بعد أن يكون قد غزله إلى خيط.ثم يثقب ورقة ثانية ويمرر الخيط فيها واحيانا يصنع هذا الطائر حوالى عشر غرز بهذه الطريقة ويحيك بذلك ورقتين معا ليصنع منهما مهدا لفراخه وفى داخل هذا المهد الاخضر يبنى عشا لينا من الزغب والريش.

ويعيش الطائر الخياط فى البساتين والحقول بالقرب من الأماكن المأهولة وفى بعض الاحيان فى شرفات المنازل ويستخدم اوراق الاشجار المنزلية لكى يحيك عشه.

وتضع الأنثى ثلاث أو أربع بيضات .وتتفاوت ألوانها ما بين الأبيض الضارب إلى الحمرة والأخضر الضارب إلى الزرقة وبها خطوط ذات لون أحمر ضارب إلى السُّمْرة .
والطائر الخياط طوله يتراوح بين 10 و 15 سم وتوجد تسعة أنواع منه .

هل رايتم طائراً يعمل خياطا؟! hqdefault hhh
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