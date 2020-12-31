وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مكافحة العدوى بمستشفى النصر تعقد محاضرة لقسم الحضانة وكالة الرأي الفلسطينية المبحوح: إغلاق الجمعة والسبت يؤتي ثماره في مواجهة الوباء وكالة الرأي الفلسطينية حفّار قبور "يسرق" أسنان "زبائنه الموتى" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويعتدي على مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأحد وكالة الرأي الفلسطينية عملة "البيتكوين" تحطم مستويات تاريخية وكالة الرأي الفلسطينية هل رايتم طائراً يعمل خياطا؟! وكالة الرأي الفلسطينية طرق معالجة آلام اليد الناجمة عن كثرة استخدام الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية ما هى حمى الضنك وأعراض وأسباب الإصابه بها؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة
أخبار » عجائب وطرائف

عملة "البيتكوين" تحطم مستويات تاريخية

31 كانون أول / ديسمبر 2020 08:17

عملة "البيتكوين" تحطم مستويات تاريخية
عملة

سجلت عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، مستوى قياسيا جديدا حيث بلغت 28579 دولارا خلال التداولات، مقتربة من المستوى النفسي البالغ 30 ألف دولار.

ووفقا لموقع CoinDesk، المختص في متابعة أسواق العملات المشفرة، فقد بلغت عملة "البيتكوين"، 27862 دولارا، بعدما كانت قد سجلت 28579 دولارا، وهو مستوى تاريخي.

وفي 27 ديسمبر الجاري، سجلت عملة "البيتكوين" مستوى قياسيا تاريخيا، حينها بلغت 28214 دولارا. وتضاعف سعر عملة "البيتكوين" منذ بداية 2020 وحتى الآن بنحو 3 مرات.

وتتجه عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، إلى تسجيل في ديسمبر الجاري أكبر مكاسب شهرية لها منذ مايو 2019.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟