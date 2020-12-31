الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأحد

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا إلى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

والجمعة، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت صافيا إلى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.