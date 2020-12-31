الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويعتدي على مواطنين بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بيت لحم، وهم: إبراهيم منير عرفة (26 عاما)، وحيدر عزات أبو دية (23 عاما)، وأحمد توفيق تايه (33 عاما)، من مخيم الدهيشة، والشاب احمد ربحي الهريمي (24 عاما) من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال خلال اعتقالها للشاب أبودية ومداهمتهم لمنازل المواطنين اعتدوا بالضرب المبرح على السكان وأصابت عددا منهم برضوض، تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج وهم، مفتي معروف المصري، وأنس عزات أبو دية، وأحمد عزات أبو دية، ورقية سليمان أبو دية.

وذكرت أن القوات اعتقلت ثلاثة شبان شرق طولكرم، وهم: أحمد طارق النمري (19عاما) من بلدة عنبتا، والأسير المحرر عدي سامر جابر (23 عاما)، وسعيد جابر من مخيم نور شمس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قلقيلية وهما: فؤاد عرمان جيتاوي (22 عاما)، وعمر أيمن شواهنة (19 عاما) بعد تفتيش منزليهما.