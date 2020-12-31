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حفّار قبور "يسرق" أسنان "زبائنه الموتى"

31 كانون أول / ديسمبر 2020 08:29

حفّار قبور "يسرق" أسنان "زبائنه الموتى"
حفّار قبور

ضبطت الشرطة الألمانية  ١١ سناً ذهبياً وخاتماً واحداً في منزل حفّار قبور، يعتقد أنه سرقها من موتى، ما استدعى توجيه تهمة "تعكير صفو الموتى" له.

وأعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا، أمس الثلاثاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2020)، عن إجراء تحقيق مع عامل مقبرة ألماني يعتقد أنه سرق أسناناً ذهبية من جثث الموتى، وجاء في بيان الشرطة أنه متهم بـ" تعكير صفو الموتى".

يعمل المشتبه به في حفر القبور في مدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا، وتتهمه الشرطة بإزالة الذهب بشكل غير قانوني خلال 20 واقعة مختلفة منذ سبتمبر/أيلول 2020.

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وكانت الشرطة قد حصلت على مذكرة تفتيش لشقة المشتبه به بعد تلقيها بلاغاً، وضبطوا 30 غراماً من الذهب؛ تتكون من خاتم و11 سناً ذهبياً.

وتعتقد الشرطة أن الذهب سُرق من أشخاص دفنوا في المقبرة المركزية بالمدينة منذ فترة طويلة، وليس ممن لاقوا حتفهم مؤخراً. والذي سيجعل من الصعب على الشرطة إثبات ارتكابه الجريمة.

وقال المتهم إنه أخذ الذهب ليريه لأصدقائه فقط. ولازالت التحقيقات جارية للوقوف على مزيد من التفاصيل والحقائق.

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