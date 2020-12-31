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مستشفى العيون ينظم محاضرة حول " أساليب السلامة ومكافحة العدوى"

31 كانون أول / ديسمبر 2020 10:41

مستشفى العيون ينظم محاضرة حول " أساليب السلامة ومكافحة العدوى"
مستشفى العيون ينظم محاضرة حول

غزة- الرأي

نظم فريق السلامة ومكافحة العدوى في مستشفى العيون محاضرة بعنوان "أساليب السلامة ومكافحة العدوى" ،واستهدفت المحاضرة الموظفين الجدد من الكوادر العاملة بالمستشفى من بينهم أطباء وتمريض وبصريات وإداريين.
واستعرضت فيها د. رانيا القوقا رئيس فريق السلامة ومكافحة العدوى طرق انتقال العدوى وأساليب الوقاية منها، وتطرقت إلى دواعي استخدام الواقيات الطبية و كيفية إرتدائها، مشيرة إلى أهمية وكيفية فرز النفايات المعدية.
وقام الفريق بتدريب الحاضرين على لبس الواقيات الطبية وكيفية التخلص منها بالطريقة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار تعزيز القدرات لدى العاملين في المستشفى لتحسين الخدمة الصحية.

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