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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد ماهر زعاترة من المكبر

31 كانون أول / ديسمبر 2020 10:42

الشهيد زعاترة
الشهيد زعاترة

القدس المحتلة - الرأي

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد ماهر يوسف زعاترة (33 عاما)، من بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، والمحتجز منذ نحو 10 أشهر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد زعاترة، ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة جبل المكبر، بمشاركة عدد محدود من عائلته ومقربيه، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في المكان.

يذكر أن الشهيد زعاترة تعرض في الـ22 من شباط/ فبراير العام الجاري، لإطلاق الرصاص من جنود الاحتلال في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، ما أدى وقتها لإصابته بجروح خطيرة، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

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