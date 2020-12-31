إصابة أسير في "النقب" بكورونا وأعراض مرضية على آخرين

غزة - الرأي:

أعلن مكتب إعلام الأسرى إصابة أسير فلسطيني في قسم 3 بسجن النقب بفايروس كورونا المستجد.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى اليوم الخميس، أنه سلطات الاحتلال أغلقت قسم 3 بسجن النقب بشكل كامل بعد ظهور أعراض مرضية على عدد من الأسرى المخالطين للأسير المصاب.

وأكد المكتب أن الأسرى حملوا إدارة السجون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مطالبين بإدخال الأطباء لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الأدوية والمدعمات.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى، مطالباً المجتمع الدولي بإلزامها بتوفير لقاح كورونا لهم.

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي سابق، أن قرار الاحتلال العنصري منع توفير لقاح كورونا انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج.

وطالب المجتمع الدولي، بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة المتواصلة.

وقال إنه "في الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة كورونا، تُمعن إسرائيل في سياستها العنصرية، حيث حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى".

وجدد النادي مطالبته بلجنة طبية محايدة، وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح.