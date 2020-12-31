وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال: هاجمنا 300 هدف في غزة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأٍسرى: الأسير "مرزوق" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السادس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: 27 صحفيًا يتعرضون لانتهاكات جسيمة بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير في "النقب" بكورونا وأعراض مرضية على آخرين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير الخدمات الصحة النفسية مع وفد "أطباء العالم" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة"إنشاء مقر المجمع العدلي برفح" تناقش احتياجات قطاعاتها وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة المخدرات" تضبط كميات من البانجو المخدّر وبذوره وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسلم جثمان الشهيد ماهر زعاترة من المكبر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون ينظم محاضرة حول " أساليب السلامة ومكافحة العدوى" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تؤكد استمرارية خدمات العيادات الخارجية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

إصابة أسير في "النقب" بكورونا وأعراض مرضية على آخرين

31 كانون أول / ديسمبر 2020 10:57

غزة - الرأي:

أعلن مكتب إعلام الأسرى إصابة أسير فلسطيني في قسم 3 بسجن النقب بفايروس كورونا المستجد.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى اليوم الخميس، أنه سلطات الاحتلال أغلقت قسم 3 بسجن النقب بشكل كامل بعد ظهور أعراض مرضية على عدد من الأسرى المخالطين للأسير المصاب.

وأكد المكتب أن الأسرى حملوا إدارة السجون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مطالبين بإدخال الأطباء لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الأدوية والمدعمات.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى، مطالباً المجتمع الدولي بإلزامها بتوفير لقاح كورونا لهم.

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي سابق، أن قرار الاحتلال العنصري منع توفير لقاح كورونا انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج.

وطالب المجتمع الدولي، بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة المتواصلة.

وقال إنه "في الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة كورونا، تُمعن إسرائيل في سياستها العنصرية، حيث حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى".

وجدد النادي مطالبته بلجنة طبية محايدة، وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟