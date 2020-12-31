الصحة: الرقابة الداخلية تساهم في تعزيز حوكمة وتجويد النظام الصحي

غزة- الرأي

أكد د. ماهر شامية مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة الصحة، أن دور الرقابة الداخلية يبرز من خلال قدرتها على تعزيز مفاهيم وآليات حوكمة النظام الصحي وتسعى مع قيادة الوزارة لترسيخ مبادئ الجودة في النظام الصحي وصولا الى ضمان تقديم خدمات صحية راقية وآمنة للجمهور.

وفى ذات السياق، أكد د.شامية أن الادارة العامة للرقابة الداخلية عززت حضورها الميدانى من خلال نشر فرق ميدانية في كل محافظات القطاع اضافة الى العمل المركزي في الادارة حيث قامت هذه الفرق خلال العام بمئات الزيارات الرقابية نتج عنها حوالي (650) تقريرا رقابيا مميزا وتضمنت هذه التقارير حوالي(1250) توصية فنية وادارية ومالية.

كما سعت الادارة العامة لترسيخ مفاهيم الرقابة الاشرافية لكل من كلف بموقع اشرافي على ارضية ان الرقابة ثقافة ومهمة على الجميع القيام بها.

والجدير بالذكر ان الحضور المكثف لطواقم الرقابة الداخلية الى جانب كوادر الوزارة العاملة في ظل جائحة "كورونا" ساهم وبشكل فاعل في تعظيم الجهوزية والتأهب والاستجابة في ظل ادارة فاعلة للأزمات حيث أن الرقابة الداخلية ممثلة في اللجنة العليا لإدارة الازمات بالوزارة، وأنيط بها مهمة التقييم المستمر لإجراءات الوزارة للتصدي الفاعل لانتشار الجائحة.

وثمن د.شامية جهود ادارة الوزارة الكبيرة في التخطيط والتدريب والاعداد والمتابعة لكل تفاصيل خطة التعامل مع جائحة "كوفيد 19 " كما ثمن جهود طواقم الوزارة في تنفيذ المهمات الثقيلة التي أوكلت إليهم فكان الانجاز والتميز.

ووجه د.شامية شكره الخاص لطواقم الرقابة والذين عبر عنهم بالجنود المجهولين داعيا الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يعصم شعبنا وأهلنا شر الوباء والأعداء.