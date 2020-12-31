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تعافي 1066 حالة

14 حالة و560 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

31 كانون أول / ديسمبر 2020 12:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 14 حالة وفاة و560 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة هي كالتالي: "طولكرم 1، نابلس 5، رام الله 3، جنين 2، الخليل 3.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (79)، طوباس (20)، أريحا (10)، ضواحي القدس (36)، نابلس (80)، رام الله (135)، جنين (65)، بيت لحم (49)، الخليل (62)، سلفيت (10)، قلقيلية (14).  

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (95)، طوباس (23)، أريحا (11)، نابلس (253)، رام الله (167)، جنين (152)، بيت لحم (132)، الخليل (173)، سلفيت (31)، قلقيلية (29)".  

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود مريضاً 118 في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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