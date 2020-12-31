باحث من غزة يفوز بالمركز الأول بجائزة منظمة المجتمع العلمي العرب

غزة- الرأي

حصل الباحث الفلسطيني صلاح الصادي من قطاع غزة ، على المركز الأول لفئة الأفراد، ونال الجائزة عن مشروعه الحيوي الذي كان بعنوان: " معالجة مياه الشرب والري بالتكنولوجيا الخضراء".

حيث أعلنت بالأمس، منظمة المجتمع العلمي العربي " لسنة 2020، تزامناً مع العيد العاشر للمنظمة، عن الفائزين بجائزة " والتي خصصت للبيئة، في حفل أقيم لهذا الغرض في فندق شيراتون الدوحة، ونيابة عن الدكتورة موزة بنت محمد الربان، رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي، قام بتسليم الجوائز السيد عبدالعزيز بن محمد الربان.

وكانت الجائزة وقيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي مقسمة إلى قسمين فئة المؤسسات وفئة الأفراد.

وتسلم الجائزة منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدوحة، وقال غنام في تصريحات صحفية إن حصول الباحث الفلسطيني صلاح الصادي من قطاع غزة، على المركز الأول لفئة الأفراد جائزة منظمة المجتمع العلمي العربي لسنة 2020 هو تثمين لقدرات الشباب الفلسطيني واعتراف بمهارات الشباب العربي القادر على الابداع والعمل حتى في ظل ظروف صعبة.

مبرزا أن الجائزة تعد دافعا مهما للشباب العربي للاهتمام بالبحث والابتكار من أجل خلق قاطرة التغيير ومساعدة الشعوب العربية على تجاوز الظروف الراهنة.

كما حصلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية في سلطنة عمان على المركز الأول لفئة المؤسسات، ونالت الجائزة عن مشروعها الحيوي الذي كان بعنوان: " الشعاب المرجانية الصناعية"، وتسلم الجائزة سعادة السيد حامد عبد الله محمد عيديد نائب السفير العماني لدى الدوحة،

أوضح الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الاستشارية في المنظمة أن "منظمة المجتمع العلمي العربي" تتميز بأنها مستقلة وغير هدافة للربح، لديها مشروع للنهوض بالعلم في العالم العربي، وتبني على هذا المشروع كل قيمها وأنشطتها، والمنظمة مستقلة في قرارها وتوجهها،والداعم والممول الوحيد للمنظمة ولكل أنشطتها "مؤسسة الربان للدراسات والبحوث"، ومقرها الدوحة.

وبين أنه من أهم أهداف المنظمة دعم المجتمع العلمي العربي وتمكينه من الإسهام في تحسين حياة الإنسان والمجتمع من جميع الجوانب. وهي تؤمن بأن امتلاك وتوطين المعرفة هو الأساس في التنمية المستدامة وتسخير العلم والمعرفة، وصولاً لحل المشاكل والصعوبات وتطوير وتحسين الحياة.

وكانت المنظمة قد أعلنت عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها التي خُصصت هذا العام 2020 لمشاريع البيئة، وقد تقدم للمسابقة حوالي 90 مشروعاً من 13 دولة عربية،منها مشاريع فردية وأخرى مشاريع مقدمة من مؤسسات عامة وخاصة.

بعد تصفيات المرحلة الأولى التي ركزت على تخصص الجائزة ولغة الكتابة واكتمال البيانات، تبقى 73 مشروعاً منها 68 مقدمة من أفراد، خمسة مشاريع مقدمة من مؤسسات عامة وخاصة. وبعد تصفيات المرحلة الثانية تبقى 53 مشروعاً منها 48 فردا وخمس مؤسسات، دخلت مرحلة التحكيم بالدرجات، ثم مناقشة مباشرة للمشاريع الأعلى درجة واختيار المشروع الفائز، وقد فازت المشاريع التي حصلت على أعلى درجات التقييم التي اتفقت عليها لجنة التحكيم.