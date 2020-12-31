الاقتصاد تنظم 76 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 76 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ 5 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات في الجولات على المصانع والمنشآت والمحال ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 9 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.

في حين، أشرفت دائرة التنمية بالإدارة العامة للصناعة على عملية تقطيع وجرش أكياس نايلون مستوردة من أجل ضمان استخدامها كمواد خام وعدم بيعها كمواد تجارية منافسة للمنتج المحلي.

كما زارت لجنة ضبط الجودة بالإدارة العامة للصناعة، عدة منشآت لمتابعة الفحوصات الخاصة بتصنيع إسطوانات الغاز من أجل رفع جودة المنتج المحلي والحفاظ على أمن وسلامة المستهلك.

فيما نظم قسم الصناعات الغذائية بدائرة التنمية الصناعية، جولة ميدانية على مذابح ووحدات تجميد الدواجن بهدف متابعة التراخيص وتفقد وحدات التجميد السريع وكذلك بطاقات البيان.