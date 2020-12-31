" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

غزة- الرأي

نظمت رابطة علماء فلسطين، وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع.

وجاءت الوقفةاليوم الخميس في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن علماء من رابطة علماء فلسطين والاتحاد العاملي لعلماء المسلمين فرع فلسطين، وحركة المجاهدين، وعدد من نواب المجلس التشريعي، ولجنة القدس في المجلس التشريعي، ومؤسسة القدس الدولية فرع فلسطين، وعدد من الوجهاء والمخاتير.

وقال النائب د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين في كلمته التي ألقاها في الوقفة الجماهيرية: " نثمن نحن أبناء الشعب الفلسطيني عالياً وقفة العز والشموخ التي يقفها الشعب المغربي ضد التطبيع، فإننا نقدر عالياً الرفض العارم من جميع أطياف الشعب المغربي وما يقوم به رفضاً لهذا التطبيع المهين بين دولة المغرب وهذا الكيان الصهيوني ".

ووجه شكره للأستاذ خالد السفياني ذاك الرجل الهمام، وللطاقم القانوني الذي يتولى إقامة دعوى قضائية ضد التطبيع في المغرب مع الاحتلال الصهيوني، وشكر حزب العدالة والتنمية وجميع الأحزاب والأطياف السياسية الرافضة للتطبيع.

وناشد د. مروان أبو راس القضاء المغربي بضرورة إنصاف وتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم الذي مارس المحتل الصهيوني عليه جميع أنواع الظلم من قصف وتشريد وقتل للأطفال والنساء وهدم البيوت وتدنيس المقدسات وسجن الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ والشباب والمرضى.

ونناشده بأن يقوم بنسبة الأرض إلى أصحابها وليس إلى مغتصبيها، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وليس لليهود أدنى حق فيها.

كما ناشد البرلمان المغربي بضرورة وضع قانون تجريم التطبيع ومنعه، وطالب الحكومة المغربية ورئيسها تصحيح الخطأ الذي سيسألون عنه أمام الله، وتذكير ملك المغرب بضرورة المحافظة على حق الآباء والأجداد في فلسطين، وحرمة مقايضة مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخديعة أمريكية.

ورفع المشاركون في الوقفة الجماهيرية شعارات تدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع، وأن فلسطين أمانة والتطبيع خيانة.