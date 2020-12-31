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الخطيب: الأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية خلال العام 2020

31 كانون أول / ديسمبر 2020 03:47

الضفة المحتلة-الرأي:

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب، إن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا "الأقصى" خلال العام 2020، بلغ 18526 مستوطنا، بحماية شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح ما حول المسجد إلى ثكنة عسكرية.

وأكد الخطيب، اليوم الخميس، أن العام 2020 شهد تصاعدا في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، رغم جائحة كورونا، وذلك عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكل في حد ذاتها مساسا بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبد الله الثاني.

كما أكد أن كافة إجراءات سلطات الاحتلال بحق موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك من ضرب واعتقال وإبعاد، وتعطيل المشاريع الحيوية للأوقاف الإسلامية، هي دليل آخر على نوايا الاحتلال المبيتة في استهداف وتقويض نشاط دائرة الأوقاف الإسلامية.

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