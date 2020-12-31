الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنين بإخلاء أرضهم الزراعية في بيت لحم المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأخطرت بإخلاء أراض زراعية واقعة في مناطق "جبل رويسات"، و"عروق زنيد"، و"خربة ابو شاور"، تعود لورثة المواطنين محمد صالح حجاجلة وادريس محمود حجاجلة، بحجة أنها "أملاك غائبين".

وأشارت إلى أن الإخطار تضمن مهلة بالاخلاء خلال 45 يوما مع إعادة الأرض لوضعها قبل استصلاحها، منوهًا إلى أن أصحاب الأرض التي تقدر بمئات الدونمات والمزروعة بأشجار الزيتون يملكون أوراقا ثبوتية بملكيتها.