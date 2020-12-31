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بعد ساعات من الإفراج عنه

الاحتلال يُعيد اعتقال الشيخ ناجح بكيرات

31 كانون أول / ديسمبر 2020 05:31

ناجح بكيرات
ناجح بكيرات

الضفة المحتلة-الرأي:

أعادت قوات الاحتلال، مساء يوم الخميس، اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، بعد ساعات من الإفراج عنه.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بكيرات من منزله في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد ساعات من الإفراج عنه وعن ابنه مالك الذي أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس الشيخ بكيرات بعد إعادة اعتقال نجله الأسير مالك في سجن المسكوبية غربي القدس المحتلة، والذي كان من المفترض الإفراج عنه، بهدف تنغيص الفرحة عليهم.

وأفرج الاحتلال ظهر اليوم الخميس، عن الأسير مالك بكيرات ووالده الشيخ ناجح بكيرات، ليعيد اعتقال الأخير مرة أخرى.

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