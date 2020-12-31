الصحة: الإجراءات المتخذة منعت استمرار صعود منحنى الإصابات

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في منع استمرار صعود منحنى تسجيل الإصابات بفيروس كورونا حتى اللحظة.

وأكدت في بيان لها، أن قطاع غزة شهد انخفاضًا في معدل الإصابات اليومي ومعدل دخول الحالات للمستشفى، مشيرةً إلى أن ذلك يُعد مؤشرًا جيدًا على التزام المواطنين ونجاعة الإجراءات.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الكوادر الصحية بذلت جهوداً استثنائية ونجحت في تعزيز قدرات المنظومة الصحية ومنعت انهيارها.

وشددت على أن قطاع غزة لازل في عين العاصفة مع دخول فصل الشتاء وتأثير الفيروس على كافة الفئات العمرية، داعيةً الجميع إلى عدم التراخي باتخاذ إجراءات الوقاية المطلوبة.

وقالت الوزارة، "نشكر ابناء شعبنا على الالتزام بالاجراءات والضوابط الصحية وندعو الى تظافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة لتثبيط الانتشار".

ودعت للمحافظة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة والاطفال وابعادهم عن خطر انتقال العدوى اليهم.