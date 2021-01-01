الطقس: أجواء صافية إلى غائمة جزئياً دون تغير درجات الحرارة

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافيا إلى غائم جزئي، وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو يوم غد السبت، صافيا إلى غائم جزئي، وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي، وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.