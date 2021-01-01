النخالة: المقاومة حققت إنجازات على مستوى التصنيع والاعداد

وكالات-الرأي:

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس حققت إنجازات كبيرة على مستوى التصنيع والاعداد لأي معركة قادمة مع الاحتلال.

وقال النخالة خلال مقابلة في برنامج "حتى القدس" عبر قناة الميادين الفضائية، "إن هناك آلاف الصواريخ صنعت في غزة، حيث أن هذه القدرة الصناعية تطورت في إيران من حماس والجهاد، وبلمسات الحاج قاسم سليماني".

وأضاف "إن مناورة الركن الشديد أكدت فلسطينيا وحدة المقاومة في مواجهة أي عدوان قادم"، مبينًا أن هدفها وحدة التكتيك الميداني بين الفصائل الفلسطينية.

وأشار النخالة، إلى أن مناورة الركن الشديد غرضها ارسال رسالة للعدو بأن المقاومة جزء أساسي في محور المقاومة لمواجهة العدوان، لافتا إلى أنه تمت تجربة صواريخ بعيدة المدى تجاوز مداها 100 كلم تقريبا في مناورة الركن الشديد.