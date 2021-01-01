وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يهز شباك يوفنتوس بهدف خرافى وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: المقاومة حققت إنجازات على مستوى التصنيع والاعداد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية إلى غائمة جزئياً دون تغير درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية إضاءات وزارة الصحة خلال عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 342 قضية وتوقف 48 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية النيابة ومديرية العمل بالوسطى يؤكدان على تشديد الاجراءات بحق المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام : 2021 سيشهد نهوضاً بواقع العدالة وترسيخ سيادة القانون وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الأولية تقدم "خدمات الجلدية" في عدد من مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجرى أكثر من 8 عمليات معقده لأورام دماغية ونخاع وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تكرم الوكيل السابق"رضوان" وتشيد بإنجازاته
أخبار » الأخبار الفلسطينية

النخالة: المقاومة حققت إنجازات على مستوى التصنيع والاعداد

01 كانون ثاني / يناير 2021 08:41

النخالة
النخالة

وكالات-الرأي:

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس حققت إنجازات كبيرة على مستوى التصنيع والاعداد لأي معركة قادمة مع الاحتلال.

وقال النخالة خلال مقابلة في برنامج "حتى القدس" عبر قناة الميادين الفضائية، "إن هناك آلاف الصواريخ صنعت في غزة، حيث أن هذه القدرة الصناعية تطورت في إيران من حماس والجهاد، وبلمسات الحاج قاسم سليماني".

وأضاف "إن مناورة الركن الشديد أكدت فلسطينيا وحدة المقاومة في مواجهة أي عدوان قادم"، مبينًا أن هدفها وحدة التكتيك الميداني بين الفصائل الفلسطينية.

وأشار النخالة، إلى أن مناورة الركن الشديد غرضها ارسال رسالة للعدو بأن المقاومة جزء أساسي في محور المقاومة لمواجهة العدوان، لافتا إلى أنه تمت تجربة صواريخ بعيدة المدى تجاوز مداها 100 كلم تقريبا في مناورة الركن الشديد.

النخالة النخالة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟