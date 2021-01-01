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تعرف على طرق حماية عينيك من الآثار الجانبية لارتداء الكمامة

01 كانون ثاني / يناير 2021 09:29

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أصبح ارتداء قناع الوجه هو الوضع الطبيعي الجديد لمنع انتشار فيروس كورونا المعدي، لكن أقنعة الوجه تأتي مع بعض الآثار الجانبية على الوجه وضيق التنفس بجانب حرقة العين وجفافها بعد ارتداء الكمامة لفترة طويلة، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

أسباب جفاف العين نتيجة ارتداء الكمامة

تنجم مشكلة العين بشكل بارز نتيجة ارتداء القناع بشكل غير صحيح عندما يكون قناعك غير مناسب أو أنفك مكشوفًا ، يمر هواء الزفير الدافئ عبر الجزء العلوي من القناع ويجفف العينين، هذا يمكن أن يجفف دموعك الطبيعية بسهولة ويسبب التهاب العين ويزيد من الإجهاد التأكسدي، هناك مشاكل أخرى في العين تم تشخيصها لدى الأشخاص بسبب الاستخدام المطول للأقنعة مثل التهابات الجفن البكتيرية ، وتلف القرنية ، والتهيج الشبيه بالحساسية من المنظفات الموجودة على القناع ، ويمكن أن يكون تهيج العين أيضًا بسبب التوتر والقلق المرتبطين بالجائحة.

طرق حمايه العين من آثار الكمامة الجانبية

ارتدى القناع بشكل صحيح: يمكن للهواء الساخن المنبعث من أنفك أن يزعج عينيك بسهولة ، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج.أول شيء يجب عليك فعله هو إصلاح قناعك بشكل صحيح تكون الأقنعة فعالة فقط عندما يتم ارتداؤها بشكل صحيح إذا تركت المساحة أو غطيت الفم فقط ، فلن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى فحسب ، بل قد يكون أيضًا مشكلة لعينيك تأكد من تغطية أنفك وفمك بشكل صحيح ابحث عن أي مساحة متبقية غير مغطاة بقناعك واضبط الكمامة.

استخدام قناع من مادة تسمح بمرور الهواء وتناسبه جيدًا: هناك أنواع مختلفة من الأقنعة المتوفرة في السوق قم دائمًا بشراء واحدة مصنوعة من مواد قابلة للتنفس ويجب أن تناسبك تمامًا إذا كان قناعك كبيرًا جدًا ولمس عينيك ، فإن خدوش القرنية وتهيجها أمر طبيعي إذا كانت الخامة قاسية ، اغسلها عدة مرات لتليينها كن حذرًا أيضًا عند ارتداء القناع وإزالته ، وتأكد من أنه لا يلمس عينيك.

لا تلمس عينيك: أثناء ضبط القناع ، لا تلمس عينيك قد يجعلك الهواء الدافئ المنبعث من الأنف تشعر بعدم الارتياح ، ولكن بدافع للمس وجهك أو عينيك تحتوي يدنا على أنواع مختلفة من البكتيريا التي قد تنتقل إلى العين مسببة التهيج والجفاف لذا ، ابق يديك بعيدًا عن وجهك.

 ضع ضمادة دافئة على العينين: يمكنك أيضًا استخدام كمادة دافئة لتهدئة تهيج عينيك بلل قطعة قماش نظيفة أو فانيلا بالماء الدافئ وضعها على جفونك المغلقة لبضع دقائق يمكن أن يساعد دفء الماء في تحفيز الغدد الدمعية في الجفون لإنتاج المزيد من السوائل والزيوت للمساعدة في الحفاظ على تليين العين.

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