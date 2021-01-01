دراسة تحذر: الإفراط بالمضادات الحيوية قد يصيبك بالذهان

كشفت دراسة بحثية صادرة عن جامعة أوغوستا بالولايات المتحدة، عن خطورة المضاعفات الناجمة من استخدام المضادات الحيوية، حيث تبين أنها قد ينتج عنها "انهيارات عقلية" نتيجة تناولها دون اشراف من الطبيب، طبقا لما ورد في موقع ديلى ميل dailymail.

وأوضحت الدراسة أن المضادات الحيوية نتج عنها الإصابة بمرض الذهان، فضلا عن الإصابة بآثار نفسية حادة ناتجة عن استخدامها مثل تناول عقار الدوكسيسيكلين، حيث لاحظ الباحثون عن التأثير الجانبى الذى نتج عنه وكان الإصابة بمرض الذهان أحد أهم المضاعفات الناتجة عنه، حيث تفقد الأفكار والعواطف الاتصال بالواقع.

ووجدت الدراسة أنه من بين أكثر من 6000 تقرير عن الآثار الجانبية لجميع أنواع الدوكسيسيكلين ، 91 منها تتعلق بالذهان أو الهلوسة، كما تبين أن الدوكسيسيكلين ليس المضاد الحيوي الوحيد المرتبط بمشكلات نفسية مفاجئة وشديدة، فقط أظهرت عن ارتباط 14 مضادا على الأقل في زيادة مخاطر الإصابة بهذه المشاكل النفسية.

وكشفت الدراسة الأمريكية أيضًا عن 1122 حالة ذهان لدى المرضى الذين يتناولون الفلوروكينولونات، حيث تبين أن الذهان هو تأثير ضار محتمل للعلاج بالمضادات الحيوية، حيث اكدت الدراسة أيضا أن بعض الأدوية تؤدي إلى تفاعلات معقدة مع المواد الكيميائية في الدماغ ، تسمى الناقلات العصبية ، والتي قد يكون لها آثار سلبية على الجهاز العصبي، بالإضافة الى دور تلك العقاقير في رفع مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول في المخ ، مما يؤثر سلبًا على السلوك.