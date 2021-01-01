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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2724) الجمعة 1/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

الأوقاف الإسلامية بالقدس: الأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية و18526 مستوطنا اقتحموه في 2020

الرئيس الفلسطيني يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل

حالة وفاة و23 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: نعزز صمود الفلسطينيين في القدس والأغوار بكل الإمكانات المتاحة

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية

إسرائيل تسجل أعلى عدد بإصابات كورونا خلال شهور

استطلاعات في إسرائيل: ساعر قد يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بدون حزب نتنياهو

مليون جرعة من لقاح مودرنا الأمريكي تصل إسرائيل الأسبوع المقبل

اخبار دولية

واشنطن و"إسرائيل" تصوتان ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

أخبار عربية

50 غارة إسرائيلية داخل سوريا خلال عام

رئيس الأركان اللبناني: الجيش هو خط الدفاع الأول في وجه إسرائيل والإرهاب

سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية

سما عبد الهادي: ناشطون يطالبون بالإفراج عن «ملكة التكنو الفلسطينية»

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطين.. إصابة القيادي بمنظمة التحرير بسام الصالحي بكورونا

عباس: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة ـ (فيديو)

حماس تُدين تصريحات السفير الأمريكي الداعية لزيادة الاستيطان

الشرق الأوسط

تقرير إسرائيلي يحذر من انفلات المستوطنين

الاهرام المصرية

إسرائيل تسجل أعلى رقم لإصابات كورونا خلال شهور

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين على طريق جنين - نابلس

مسئول إسرائيلي ينفي تقريرًا عن تسليم شحنة لقاح مودرنا الأسبوع المقبل

الشروق المصرية

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين على طريق جنين- نابلس

الصحة الفلسطينية: تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 4 أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.. واعتقال أكثر من 4600 آخرين خلال 2020

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

خطة إسرائيلية لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج)

4 إصابات في انقلاب مركبة قرب رام الله

أول جريمة بالعام الجديد.. مقتل شاب في الجليل

حريق كبير في منزل بخانيونس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في حوارة جنوب نابلس

3 وفيات و231 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

الاحتفال بإيقاد شعلة انطلاقة الثورة الـ56 بظروف استثنائية فرضتها إجراءات مواجهة "كورونا"

الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

مفتي القدس يعرب عن تقديره لمواقف مفتي عُمان تجاه قضية فلسطين

بعد اعتقال 19 عاما .. الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي مالك بكيرات

الأيام

إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات أعقبت عمليات اقتحام في محافظات عدة

الإحصاء": 13.7 مليون فلسطيني في العالم

عدد سكان إسرائيل: 9.291 مليون نسمة بينهم 74% يهود

لجنة التحقيق بأحداث النبي موسى تنهي أعمالها وتحيل توصياتها إلى النائب...

توصية بتجديد الإجراءات المفروضة لأسبوعين آخرين

صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عن 3 أشهر

حفر وبناء في محطة الباصات القديمة وسط الخليل

الاحتلال يحوّل القدس القديمة إلى مدينة أشباح

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

النخالة: المقاومة حققت إنجازات على مستوى التصنيع والاعداد

الصحة: الإجراءات المتخذة منعت استمرار صعود منحنى الإصابات

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين-

الشهيد" صيام" ..جمــع بيـن حســـم المواقــف وحكـمـة

العقيد شحادة :أخذنا على عاتقنا حماية أبناء شعبنا وحفظ أمنهم

فلسطين اليوم

توقعات "إسرائيلية" بإجراء مناورة جوية عسكرية بمشاركة خليجية

2021.. فتح تحتفل بانطلاقتها الـ56 بشكل إلكتروني جراء كورونا

الصحة بغزة: 689 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستوطنون يهاجمون منزلا جنوب نابلس

سما نيوز

صحيفة عبرية تكشف الجبهة التي تقترب من التصعيد مع الاحتلال

واشنطن وإسرائيل تصوتان ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

النخالة: الحرب ليست بعيدة عن المنطقة.. والأسلحة الكلاسيكية وصلت فلسطين عن طريق سليماني!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

الصحة بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحالة الوبائية في القطاع

لإعلام العسكري يصدر كليباً بعنوان "السهم صواب" في ذكرى انطلاقة "فتح"

شبيبة التلال" ينفلتون في القدس والضفة الغربية

حفل مقام النبي موسى: تحميل المسؤولية للفرقة ووزارتي السياحة والأوقاف

القدس: اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلاميّة

طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

وكالة وفا

نابلس: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة الفل .

إيقاد شعلة الانطلاقة في تونس

طوباس: إحياء الذكرى الــ56 لانطلاقة الثورة وح ...

مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث سير بطولكرم

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1 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد القائد العالم الشيخ الدكتور نزار عبد القادر ريان أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عندما قصفت طائرات الاحتلال بيته المكون من عدة طوابق مما أدى إلى استشهاده على الفور هو وزوجاته الأربعة وعدد كبير من أبنائه حيث بلغ عدد شهداء تلك الجريمة 17 شهيدا من عائلة القائد ريان.

2004م خمسة وأربعون جريحاً في مواجهات مع الجيش الصهيوني في رام الله.

2001م انفجاراتٌ تهزّ مدينة (نتانيا)أم خالد المحتلة عام 48 ، نتيجة انفجار سيّارة مفخّخة كان يقودها الاستشهاديّ حامد أبو حجلة من كتائب القسام الجناح العسكري ل حركة حماس ، وأوقعت الانفجاريات 54 جريحاً في صفوف المحتلين الإسرائيليين.

1997م الإرهابي الصهيوني ناعوم فريدمان، من مستعمرة كريات أربع في الخليل، يطلق النار عشوائياً وبدم بارد ، وبتغطية وحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في سوق مدينة الخليل، مما أسفر عن جرح 18 فلسطيني.

1965م حركة فتح تنفذ أولى عملياتها العسكرية بهجوم استهدف منشآت محطة المياه "الإسرائيلية" على نهر الأردن معلنة "انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح".

1956م لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في مصر تصدر فتوى تقضي بتحريم التعامل والصلح مع "إسرائيل".

1948م (مذبحة بلد الشيخ) التي تقع في الجنوب الشرقي من حيفا والتي راح ضحيتها 30 مواطناً بين شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال وقد ارتكبتها العصابات الصهيونية في جنح الظلام.

1948م تنفيذا لقرار من جامعة الدول العربية تم الإعلان عن تكوين جيش الإنقاذ الفلسطيني وهو جيش المتطوعين العرب الذين هبوا لمساعدة عرب فلسطين في صراعهم ضد الاستعمار والحركة الصهيونية