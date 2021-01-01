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الاحتلال يعتقل مواطنًا من الخليل المحتلة

01 كانون ثاني / يناير 2021 10:16

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مواطنا من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرتت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت "إياد حسن أبو عبيد" بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ووضعت اجساما مشبوهة وشارات تدريبية في محيط منازل المواطنين في منطقة وادي الهرية، ما أثار حاله من الهلع والخوف لدى المواطنين، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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