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النيابة العامة تحقق في 384 قضية متنوعة في القطاع

01 كانون ثاني / يناير 2021 02:37

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في  384 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة خلال الايجاز اليومي لعملها امس ان القضايا تنوعت ما بين 85 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،299 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
في حين لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
كما  قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامده إلى توقيف 66متهم على مختلف القضايا المذكورة ، مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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